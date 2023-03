https://fr.sputniknews.africa/20230331/berlin-connaissait-certains-details-a-propos-du-sabotage-des-nord-stream-selon-des-medias-allemands-1058372778.html

Berlin connaissait certains détails à propos du sabotage des Nord Stream, selon des médias allemands

L’Allemagne a été informée très tôt de la présence du navire Andromeda près des lieux du sabotage de Nord Stream, révèle une enquête des médias NDR et WDR. 31.03.2023, Sputnik Afrique

Berlin a été mis au jus. Peu après le sabotage des Nord Stream, les services de renseignements allemands ont appris que le voilier Andromeda se trouvait à proximité au moment des explosions, affirme une enquête des médias allemands NDR et WDR.Cette information est parvenue aux oreilles de Berlin bien avant qu’elle ne soit rendue publique par le journaliste américain Seymour Hersh, en janvier.Des perquisitions sur le navire ont par la suite eu lieu, mais seulement à la mi-janvier, soit plus de trois mois après l’attaque, avait indiqué le bureau du procureur général allemand.Différentes versionsUn pan du voile s’était levé sur le sabotage des Nord Stream début février, avec les révélations du journaliste américain Seymour Hersh. Le lauréat du prestigieux prix Pulitzer avait affirmé dans une enquête que des plongeurs américains avaient fait déposer des engins explosifs sur les conduites des gazoducs, en marge de l’opération de l’Otan Baltops 2022. Les charges auraient été activées à distance par la suite. Seymour Hersh avait aussi souligné l’implication de spécialistes norvégiens.Le 7 mars, une autre version a vu le jour, relayée par le New York Times et le Zeit. Ces deux médias pointaient du doigt la responsabilité d’un groupe pro-ukrainien, dont les actions n’auraient pas été nécessairement été connues de Kiev. L’opération aurait été réalisée à partir d’un voilier loué à une société située en Pologne.Le Spiegel avait par la suite dévoilé que ce voilier pouvait être l’Andromeda, un navire de type Bavaria Cruiser.Les Nord Stream avaient été sabotés le 26 septembre en mer Baltique, relâchant dans l’atmosphère plus de 230.000 tonnes de méthane, selon les calculs de Green Peace. L’attaque avait été qualifiée d’"acte de terrorisme international" par Vladimir Poutine.Ce 27 mars, Moscou et Pékin avait proposé une résolution à l’Onu en vue de créer une commission internationale indépendante pour enquêter sur les faits. La résolution a finalement été rejetée, une douzaine de pays jouant l’abstention, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

