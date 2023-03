https://fr.sputniknews.africa/20230315/un-navire-allemand-se-trouvait-a-proximite-de-lendroit-ou-les-nord-stream-ont-ete-sabotes-1058200887.html

Un navire allemand se trouvait à proximité de l'endroit où les Nord Stream ont été sabotés

Un navire allemand se trouvait à proximité de l’endroit où les Nord Stream ont été sabotés

15.03.2023

Peu avant le sabotage des Nord Stream, un navire de reconnaissance allemand est resté présent pendant plusieurs jours à proximité du site, a confirmé un porte-parole du commandement naval de la Bundeswehr à la demande de la chaîne de télévision ZDF.Ainsi, le 7 septembre 2022, un bateau de service de classe Oste a quitté Kiel. Jusqu'au 14 septembre, il se trouvait à près de 11 milles marins au sud-est de l'endroit où une explosion a détruit les pipelines des Nord Stream le 26 septembre.Plusieurs découvertes, mais pas de conclusionLa mission exacte du navire est gardée secrète par le commandement naval, mais le militaire a indiqué qu'il s'agissait d'une "opération de routine".Selon lui, le navire a pu collecter "une grande variété de découvertes dans toutes les disciplines de reconnaissance, qui sont soumises au strict secret". Cependant, les informations obtenues n'ont pas permis de "tirer de conclusion sur les responsables des événements".Les médias occidentaux ne se sont mis à publier des données sur l’enquête que six mois après les faits et un mois après les révélations de Seymour Hersh qui pointe du doigt les États-Unis et la Norvège.La semaine dernière, Die Zeit a annoncé que le bateau utilisé pour l’opération était un yacht loué à une société basée en Pologne, apparemment détenue par deux Ukrainiens.Le New York Times a affirmé que le sabotage avait été perpétré par "un groupe pro-ukrainien" qui comptait probablement dans ses rangs des ressortissants ukrainiens ou bien russes. Le journal n’a cependant trouvé aucun élément attestant de l’implication des autorités ukrainiennes.La présence d’un autre bateauLe Spiegel a révélé le modèle du yacht qui aurait pu être utilisé au cours des préparatifs du sabotage. Ce serait un Bavaria Cruiser 50 Andromeda.ZDF rapporte que tout comme le navire de reconnaissance de la Marine allemande, il a navigué au cours de la même période en mer Baltique. Les enquêteurs de l'Office fédéral de la police criminelle avaient fouillé le bateau et trouvé des traces d'explosifs. Le parquet fédéral soupçonne qu’il aurait pu être utilisé pour transporter des engins explosifs.

