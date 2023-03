https://fr.sputniknews.africa/20230330/le-burkina-retablit-ses-relations-diplomatiques-avec-la-coree-du-nord-1058359697.html

Le Burkina rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord

Le Burkina rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord

30.03.2023

Le ministère burkinabè des Affaires étrangères a annoncé que, mercredi 29 mars, le Conseil des ministres avait examiné et approuvé un agrément pour la nomination d’un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, au Sénégal.Selon la ministre Olivia Rouamba, le Burkina a jadis entretenu de très bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié pendant la période de la Révolution d’août 1983.Les relations commerciales entre les deux pays avaient été suspendues officiellement en 2017, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu contre la Corée du Nord.Besoin d’armesLe chef du gouvernement burkinabè a plusieurs fois demandé à divers partenaires de le doter en armes pour faire face aux groupes terroristes.Depuis 2015, le pays est en proie aux violences perpétrées par des groupes djihadistes qui ont fait 10.000 morts –civils et militaires–, selon des ONG, ainsi que quelque deux millions de déplacés.Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis septembre 2022, s’est engagé à en finir avec la menace terroriste et à rétablir l’ordre dans le pays. Il a notamment promis de doter les forces combattantes d’équipements "adéquats et conséquents".

