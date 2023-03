https://fr.sputniknews.africa/20230324/larmee-burkinabe-se-dote-de-nouveaux-aeronefs-1058308274.html

L’armée burkinabée se dote de nouveaux aéronefs

Afin de lutter contre le terrorisme, le Burkina Faso a acquis de nouveaux aéronefs de combat pour ses forces aériennes. Le Président du pays avait auparavant... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement burkinabé a acheté de nouveaux drones, avions et hélicoptères destinés à rendre ses forces aériennes plus opérationnelles dans sa lutte contre le terrorisme et dans ses missions humanitaires, rapporte APA News.Selon le colonel-major David Kabré, ces équipements offriront une plus grande liberté de manœuvre aux forces armées nationales.Il a salué les efforts du Président du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, "engagé dans une grande opération d’équipement de l’armée".Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes djihadistes liés à l'État islamique* et à Al-Qaïda*, qui ont fait en tout 10.000 morts - civils et militaires - selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis septembre 2022, s’est engagé à mettre un terme à la menace terroriste et à rétablir l’ordre dans l’ensemble du territoire national. Il avait notamment promis de doter les forces combattantes en matériels de guerre "adéquats et conséquents".* Organisations terroristes interdites en Russie

