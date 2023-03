https://fr.sputniknews.africa/20230330/la-russie-prend-le-dessus-sur-loccident-dans-ses-relations-avec-lafrique-et-lasie-1058359362.html

La Russie prend le dessus sur l’Occident dans ses relations avec l’Afrique et l’Asie

Les succès diplomatiques russes en Afrique et en Asie surpassent notablement ceux de l’Occident, selon un parlementaire du Congo-Brazzaville. "Les... 30.03.2023, Sputnik Afrique

Les relations de l’Occident avec l'Afrique et l'Asie sont au bord de l'effondrement, au profit de la Russie, selon Jérémy Lissouba, député du Parlement de la République du Congo.Ces 12 derniers mois, des dirigeants comme le Président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, son homologue chinois Qin Gang, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et la vice-Présidente américaine Kamala Harris ne sont que quelques-uns de ceux à s’être rendus en Afrique.Selon M.Lissouba, chacune de ces superpuissances souhaite que les pays d'Afrique et d'Asie choisissent un camp.Le pétard mouillé de MacronIl a indiqué que l’Afrique avait été réticente à condamner ouvertement les actions de Moscou en Ukraine ou à participer aux efforts occidentaux pour le sanctionner et l’isoler.Plusieurs pays africains, notamment le Malawi ou le Congo-Brazzaville, entretiennent des rapports d’amitié avec la Russie.Plus encore, l’offensive de charme menée par Sergueï Lavrov - qui s'est rendu en Afrique du Sud, en Eswatini, en Angola, en Érythrée, au Mali, au Soudan et en Mauritanie depuis janvier - "nourrit les attitudes pro-russes sur tout le continent, et contraste fortement avec le pétard mouillé qui était la récente aventure africaine de Macron".

