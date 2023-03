https://fr.sputniknews.africa/20230325/les-pays-occidentaux-craignent-de-perdre-pied-en-afrique-affirme-un-politologue-sud-africain-1058316624.html

"Les pays occidentaux craignent de perdre pied en Afrique", affirme un politologue sud-africain

"Les pays occidentaux craignent de perdre pied en Afrique", affirme un politologue sud-africain

L'Occident redoute de perdre du terrain en Afrique face aux nouveaux géants économiques qui souhaitent investir sur le continent, explique à Sputnik le... 25.03.2023

Alors que la vice-Présidente américaine Kamala Harris a entamé une tournée au Ghana ce 26 mars, et que le roi Philippe de Belgique se trouve toujours en Afrique du Sud, les dirigeants occidentaux semblent enchaîner les déplacements sur le continent africain ces dernières semaines.Des visites à répétition qui trahissent une peur de se voir dépasser par l’émergence de nouveaux partenaires, explique à Sputnik Ian Liebenberg, professeur de politique à l'Université de l'Université de Namibie.La situation est rendue encore plus délicate par le recul de la France, puissance colonisatrice, qui voit peu à peu son "fief" s’effriter, dans des pays comme le Mali ou le Burkina Fasso. Le besoin d’une présence géostratégique en Afrique et la volonté de convaincre les pays du continent de prendre parti contre la Russie à l’Onu peuvent aussi expliquer ces "exercices de charme" auprès des pays africains, ajoute Ian Liebenberg.Un constat partagé par Steven Gruzd, de l’Institut sud-africain des affaires internationales (SAIIA), qui explique à Sputnik qu’une "compétition pour les cœurs et les esprits" se joue désormais sur le continent africain.Le souvenir de la colonisationLe spectre de la colonisation continue néanmoins de planer autour de chaque déplacement occidental sur le continent, certains pays craignant le développement d’une forme de néo-colonialisme.De douloureux souvenirs particulièrement prégnants dans le cas de la Belgique, auteure de crimes au Congo, même si le jeu de la diplomatie devrait permettre au roi Philippe d’être accueilli normalement en Afrique du Sud, souligne Steven GruzdLes actions plus récentes menées par les Occidentaux sur le continent, notamment l’intervention en Libye en 2011, qui a mené à "renverser un État stable", projettent également une ombre sur leur relations avec l’Afrique, abonde Ian Liebenberg.Outre Kamala Harris et le roi Philippe de Belgique, d’autres personnalités occidentales s’étaient rendues sur le continent ces derniers mois, comme le secrétaire d’État américain Antony Blinken et même la première dame Jill Biden.

