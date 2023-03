Intervention en Libye, opération Serval: comment l’Occident a semé le chaos au Mali

https://fr.sputniknews.africa/20230322/intervention-en-libye-operation-serval-comment-loccident-a-seme-le-chaos-au-mali-1058290815.html

L’insécurité qui ravage aujourd’hui la zone sahélienne découle de différentes sources: l’intervention de l’Otan en Libye et les décisions françaises au Mali en... 22.03.2023, Sputnik Afrique

Onze ans jour pour jour après le renversement du Président Amadou Toumani Touré, le Mali peine toujours à s’extirper d’une situation sécuritaire délicate, luttant contre les djihadistes et les groupes radicaux. Si les facteurs de la crise sont multiples, l’Occident porte une responsabilité dans l’enchaînement des événements, rappelle à Sputnik Aly Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel.L’intervention de l’Otan en Libye a notamment provoqué le retour de certains Touaregs partis s’enrôler dans l’armée de Mouammar Kadhafi. À la chute de celui-ci, ces Maliens sont revenus au pays, rejoignant pour certains les rangs du MLNA et jouant un rôle dans la rébellion de 2012, détaille ainsi l’expert.Dans le sillage de cet épisode, la France a lancé son opération Serval au Mali, qui là encore n’est pas exempte de reproches. Paris a notamment fait le choix de dissocier les groupes rebelles des groupes terroristes, alors que les deux partagent de nombreuses similarités. Une erreur de jugement qui a aussi permis au terrorisme de se propager au Sahel, selon Aly Tounkara.À cela s’est ajouté l’impréparation et le manque de matériel des forces maliennes, qui n’ont pas vu leurs besoins comblés, particulièrement lors de la rébellion touareg, ce qui a alimenté le mécontentement de certains officiers et mené finalement au renversement d’Amadou Toumani Touré.Le drôle de jeu de la France en LibyeUn constat partagé par Bachir Mahamed, vice-président du collectif Urgences Panafricanistes Niger. Ce dernier met toutefois l’accent sur le trouble jeu de la France en Libye, qui aurait attisé les ambitions indépendantistes des Touaregs de l’armée de Kadhafi. Paris leur aurait ainsi promis la constitution d’un État d’Azawad, pour les inciter à faire tomber le dirigeant libyen.Ironie de l’histoire, c’est en annonçant lutter contre ces mêmes indépendantistes et contre les mouvements djihadistes que la France a par la suite lancé son opération Serval.

