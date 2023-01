https://fr.sputniknews.africa/20230112/le-chaos-en-libye-ne-serait-pas-une-donnee-negative-pour-loccident-selon-un-geopolitologue-1057571416.html

Le chaos en Libye n'est pas une donnée négative pour l'Occident, selon un géopolitologue

Le chaos en Libye n'est pas une donnée négative pour l'Occident, selon un géopolitologue

La stabilité et la sécurité de la Tunisie dépendent étroitement de la situation en Libye, explique à L’Afrique en marche Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien... 12.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-12T14:30+0100

2023-01-12T14:30+0100

2023-01-12T14:54+0100

afrique en marche

afrique

tunisie

libye

otan

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/0c/1057570910_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_24fe97b3ee657106e7614b027e62a490.jpg

Afrique en marche La stabilité et la sécurité de la Tunisie dépendent étroitement de la situation en Libye, explique à L’Afrique en marche Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien. Cependant, la Libye est encore loin de sortir de l’ornière à cause des mafias de la contrebande et des ingérences étrangères qui bloquent tout changement.

La Tunisie, berceau du printemps arabe en 2011, qui a suscité beaucoup d’espoirs de démocratisation, traverse une crise politique.Outre les défis internes auxquels doit faire face le peuple tunisien, les interférences avec la situation régionale et mondiale sont évidentes, explique à L’Afrique en marche le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis. En effet, la Libye voisine, à titre d’exemple, vit au rythme d’une guerre civile depuis 2011, ce qui génère des menaces sur toute la région. Selon Rafaa Tabib, les puissances occidentales, notamment européennes, n’ont pas intérêt à ce que la situation change. Le fait est qu'ils profitent du pétrole et du gaz libyens vendus à prix cassés sur le marché noir par les groupes armés et les milices qui contrôlent les gisements, précise-t-il.Depuis le 24 février 2022, beaucoup de choses ont changé dans le monde dans le sillage de l’opération spéciale russe en Ukraine. Différents pays, notamment du Golfe, commencent à prendre leurs distances par rapport au bloc occidental, les États-Unis en tête. Quel pourrait être l’impact de ces développements sur la situation en Libye et ensuite en Tunisie? Sommes-nous à la veille de changements radicaux en Libye qui pourraient avoir une grande incidence dans toute la région, notamment sur le plan sécuritaire?Pour Rafaa Tabib, nous sommes encore loin du compte. Ce seraient les Occidentaux, en particulier les États-Unis, qui empêchent la tenue des élections présidentielle et législatives en Libye.Ecoutez l’entretien en entier dans ce podcast !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

tunisie

libye

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

afrique, tunisie, libye, otan, occident, аудио