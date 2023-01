https://fr.sputniknews.africa/20230101/kiev-aurait-tente-de-marchander-un-vote-a-lonu-en-echange-de-livraisons-darmes-1057480718.html

Kiev aurait tenté de marchander un vote à l’Onu en échange de livraisons d’armes

Kiev aurait tenté de marchander un vote à l’Onu en échange de livraisons d’armes

L’Ukraine et Israël se sont brouillés à propos de livraisons d’armements et du vote d’une résolution à l’Onu sur l’action de l’État hébreu dans les territoires... 01.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-01T16:29+0100

2023-01-01T16:29+0100

2023-01-01T16:29+0100

international

ukraine

israël

conflit israélo-palestinien

palestine

course aux armements

benjamin netanyahou

volodymyr zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/0f/1046135989_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fb381e7182733aaca0bc2d6471a03555.jpg

Je t’aime, moi non plus. Israël et l’Ukraine se sont livrés à une étrange valse qui s’est mal finie, à propos d’un récent vote à l’Onu, rapporte le média Axios. Le Président israélien Benyamin Nétanyahou a en effet appelé son homologue ukrainien pour qu’il s’oppose à une résolution sur les conséquences de l'occupation par Israël des territoires palestiniens.Volodymyr Zelensky a alors demandé en échange qu’Israël fournisse à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne, a déclaré un responsable ukrainien à Axios. Nétanyahou n’a pas voulu s’engager, mais s’est dit prêt à discuter.Cette réponse n’a pas plu à Kiev, qui a finalement demandé à son représentant à l’Onu de ne pas assister au vote. Une issue qui semble laisser un goût amer aux deux parties.L’Ukraine avait déjà voté en faveur de plusieurs résolutions contre la politique israélienne ces dernières semaines. L’ambassadeur ukrainien à Tel Aviv s’était d’ailleurs fait remonter les bretelles par les autorités israéliennes.Une relation floueDepuis le début du conflit, Israël a toujours tenté de garder ses distances. L’État hébreu refuse notamment de livrer des armes à Kiev, se contentant de cargaisons humanitaires. Israël n’a pas non plus imposé de sanctions à Moscou, ce qui lui a été reproché plusieurs fois par Volodymyr Zelensky.D’un autre côté, Tel Aviv est obligé de composer avec son allié américain. Une position délicate, qui oblige Israël à "ménager la chèvre et le chou", comme l’expliquait à Sputnik l’historien Gil Mihaely, avant le début du conflit.Israël a vu le retour aux affaires de son emblématique dirigeant Benyamin Nétanyahou, fin décembre. Le nouveau Premier ministre a été félicité à cette occasion par les Présidents russe et ukrainien.

ukraine

israël

palestine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, israël, conflit israélo-palestinien, palestine, course aux armements, benjamin netanyahou, volodymyr zelensky