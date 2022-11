https://fr.sputniknews.africa/20221114/tel-aviv-reproche-a-lukraine-le-soutien-de-resolutions-anti-israeliennes-aupres-de-lonu--1056818031.html

Tel-Aviv reproche à l’Ukraine le soutien de résolutions anti-israéliennes auprès de l’Onu

Tel-Aviv reproche à l’Ukraine le soutien de résolutions anti-israéliennes auprès de l’Onu

L’ambassadeur d’Israël en Ukraine s’est dit déçu par le soutien de Kiev envers les résolutions anti-israéliennes à l’Onu. Cela "n’aide pas à instaurer la... 14.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-14T11:27+0100

2022-11-14T11:27+0100

2022-11-14T11:27+0100

israël

ukraine

résolution

onu

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/14/1044287455_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_51ffd65dc2759bb9f1a923c509e61038.jpg

L’ambassadeur d’Israël en Ukraine, Michael Brodsky, a dénoncé le soutien par Kiev d’une résolution de la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci critique les pratiques israéliennes vis-à-vis des Palestiniens et demande à la Cour internationale de justice (CIJ) de statuer sur le conflit israélo-palestinien ainsi que "l’occupation, la colonisation et l’annexion" israéliennes.Dans la résolution, les États membres ont exhorté Israël à mettre fin aux pratiques et activités d’implantation affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes au sein des territoires occupés.Critique en IsraëlL’irritation du diplomate est tout à fait compréhensible étant donné l’état d’esprit général à l’égard du vote de l’Assemblée général.La résolution demandant une enquête de la CIJ sur les activités israélienne a attiré les foudres du Premier ministre sortant Yair Lapid.L’idée de solliciter l’avis consultatif de la CIJ a été soutenue par 98 pays, y compris l’Ukraine, ce qui a désagréablement surpris les Israéliens.Deuxième vote anti-israélien en 15 joursCe vote ukrainien a été le deuxième au cours de ces deux dernières semaines sur des résolutions concernant les intérêts israéliens. Fin octobre, Kiev a soutenu la résolution sur le risque de la prolifération nucléaire au Moyen-Orient.Israël estime que ce comportement est pour le moins ingrat étant donné qu’il a constamment soutenu Kiev lors de tous les votes à l’Onu depuis le début de l’opération militaire spéciale russe le 24 février dernier.

israël

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, ukraine, résolution, onu, international