Le Nigeria inaugure un nouveau forage pétrolier

Le Nigeria inaugure un nouveau forage pétrolier

Le Président nigérian a donné, mardi, le coup d'envoi du premier forage pétrolier dans l'État de Nasarawa, dans le centre du pays. Dans un message virtuel à l'occasion de l'inauguration officielle du puits Ebenyi-A, Muhammadu Buhari a déclaré que la découverte et le forage de pétrole dans l'État de Nasarawa conduiraient à une plus grande prospérité pour les Nigérians et renforceraient la sécurité énergétique globale du pays. Il a mis en avant que les communautés environnantes bénéficieraient particulièrement de la valeur créée par les activités d'exploration et de production éventuelles. Le dirigeant nigérian a demandé à la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC Limited) et à ses partenaires de prendre dûment en compte les conséquences environnementales de ces activités d'exploration pétrolière et d'en atténuer les effets négatifs. Le pays vise à porter la production de pétrole brut à trois millions de barils par jour (mbj), contre 1,7 mbj actuellement.Explorations pétrolières nigérianesLe Nigeria espère également porter ses réserves de pétrole à 50 milliards de barils au cours de la prochaine décennie. Les réserves pétrolières du pays s'élèvent actuellement à 37,8 milliards de barils. La recherche de pétrole à Nassarawa intervient quatre mois après que la NNPC a donné le coup d'envoi de la construction d'une installation de production et de raffinage de pétrole dans le champ de Kolmani, situé entre Bauchi et Gombe, en novembre 2022.Parmi les zones où la NNPC étend ses activités d'exploration du pétrole brut figurent aussi le bassin du Tchad, le bassin du Dahomey, la plate-forme d'Anambra, la digue de Calabar, le bassin de Sokoto, le bassin de Bida, la fosse de la Bénoué ainsi que le delta du Niger en eaux très profondes.

