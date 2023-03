https://fr.sputniknews.africa/20230325/des-gisements-massifs-de-petrole-et-de-gaz-decouverts-en-afrique-du-nord-1058311783.html

Des gisements massifs de pétrole et de gaz découverts en Afrique du Nord

La récente découverte pourrait transformer la Tunisie en un important producteur d'énergie en Afrique du Nord. Deux importants gisements de pétrole et de gaz... 25.03.2023, Sputnik Afrique

Deux importants bassins de pétrole et de gaz couvrant de vastes zones s'étendant entre la Libye et la Tunisie ont été découverts, relate le Libya observer, citant un rapport de l'United States Geological Survey (USGS).Le premier gisement s'étend le long de la côte orientale tunisienne avec une plus petite partie se trouvant à terre et le reste au large de la côte. Il s'étend des rives de la ville de Bizerte et du golfe de Tunis jusqu'à la ville de Misrata en Libye.Un autre champ a été découvert dans le golfe de Sidra en Libye, au large de Syrte.La Tunisie, nouveau champion africain?Selon des estimations préliminaires, les réserves libyennes de pétrole et de gaz pourraient doubler à la suite de cette découverte, tandis que la Tunisie pourrait devenir un important producteur d'énergie en Afrique du Nord.Dans sa première évaluation de l'USGS, les gisements découverts contiennent un total de 4 milliards de barils de pétrole et 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui équivaut à 1,47 milliard de barils de gaz naturel liquéfié.En 2021, la Libye était le septième producteur de pétrole brut de l'OPEP et le troisième d'Afrique, après le Nigeria et l'Algérie, selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. La Libye détient 3% des réserves mondiales prouvées de pétrole et 39% des réserves prouvées de l'Afrique.Les sous-sols tunisiens détiennent 650 millions de mètres cubes de réserves prouvées de gaz de schiste et 1,5 milliard de barils de ressources de pétrole de schiste techniquement récupérables, estime l'EIA.

