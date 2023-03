https://fr.sputniknews.africa/20230328/le-projet-de-la-resolution-sur-les-nord-stream-rejete-a-lonu-les-soupcons-ne-font-que-croitre-1058336520.html

Le projet de la résolution sur les Nord Stream rejeté à l'Onu: "Les soupçons ne font que croître"

Le projet de la résolution sur les Nord Stream rejeté à l’Onu: "Les soupçons ne font que croître"

28.03.2023

2023-03-28T09:14+0200

2023-03-28T09:14+0200

2023-03-28T09:47+0200

Les États-Unis et leurs alliés ont fait tout pour éviter le lancement d’une enquête internationale sur les actes de sabotage des Nord Stream, a estimé le 27 mars le représentant de la Russie auprès des Nations unies.Il a ainsi commenté le rejet par Conseil de sécurité de l’Onu du projet de résolution russo-chinois sur la création d’une commission internationale pour enquêter sur les explosions des gazoducs.Malgré cela, tous les faits relatifs à l’explosion des pipelines seront établis et les responsables seront identifiés, a-t-il précisé. De son côté, son adjoint a indiqué que la Russie poursuivrait son travail visant à faire la lumière sur cette affaire:Selon lui, le Danemark, l'Allemagne et la Suède devront rendre compte au Conseil de sécurité de l'Onu, d'une manière ou d'une autre, de leurs enquêtes sur le sabotage:L’Occident se trahitEn réaction à cette résolution, le représentant permanent adjoint américain a noté que les États-Unis rejetaient catégoriquement "les accusations infondées formulées par la Russie" à leur encontre et souligné qu’ils n'étaient pas impliqués dans le sabotage. À son tour, M.Nebenzia a rétorqué que Washington se trahissait, car la résolution ne contenait aucune mention ou allusion à son implication ou de celle de tout autre pays.Abstention de nombreux membres du Conseil de sécuritéLors du vote du 27 mars au Conseil de la sécurité de l’Onu, seuls la Russie, la Chine et le Brésil ont soutenu la résolution. Les 12 autres pays se sont abstenus. Personne n'a voté contre. Tandis que pour être adopté, le document devait recueillir neuf voix sur 15, à condition qu'aucun des membres permanents du Conseil (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) ne vote contre.

