Le projet de résolution russo-chinois sur les Nord Stream rejeté au Conseil de sécurité de l'Onu

Le Conseil de sécurité de l'Onu a rejeté ce 27 mars le projet de résolution russo-chinois proposant de créer une commission d’enquête internationale sur le... 27.03.2023, Sputnik Afrique

Le projet de résolution russo-chinois sur la création d'une commission internationale pour enquêter sur les actes de sabotage sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 a été rejeté ce lundi 27 mars au Conseil de sécurité de l'Onu.La Russie, la Chine et le Brésil ont voté en faveur de la résolution, 12 autres pays se sont abstenus. Personne n'a voté contre. Pour être adopté, le document devait recueillir neuf voix sur 15, à condition qu'aucun des membres permanents du Conseil (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) ne vote contre.À l'heure actuelle, l'Allemagne, le le Danemark et la Suède mènent leurs propres enquêtes sur les explosions qui ont endommagé les gazoducs dans la mer Baltique le 26 septembre 2022. La Russie doute du caractère transparent de ces enquêtes, a déclaré ce lundi le représentant de la Russie auprès de l'Onu, Vassili Nbenzia, lors de la présentation du projet de résolution.Si la résolution était adoptée, le Conseil de sécurité aurait demandé au secrétaire général de l'Onu de mettre en place "une commission internationale indépendante pour mener une enquête universelle, transparente et impartiale sur tous les aspects de l'acte de sabotage sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2". La commission aurait dû aussi établir les auteurs, les sponsors, les organisateurs et les complices de l'attaque.

