https://fr.sputniknews.africa/20230327/extremement-nocif-pourquoi-laide-humanitaire-nuit-a-la-production-agricole-africaine-1058333226.html

"Extrêmement nocif": l’aide humanitaire nuit-elle à la production agricole africaine?

"Extrêmement nocif": l’aide humanitaire nuit-elle à la production agricole africaine?

Les programmes humanitaires, avancés par les États-Unis et les organisations internationales, ne permettent pas aux pays africains de se développer et de... 27.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-27T18:22+0200

2023-03-27T18:22+0200

2023-03-27T18:31+0200

céréales

afrique subsaharienne

blé

russie

aide humanitaire

états-unis

pam (programme alimentaire mondial)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

L’aide humanitaire accordée au continent africain depuis plusieurs années par les États-Unis nuit à l’évolution des pays africains, avance auprès de Sputnik Arkadi Zlotchevski, président de l’Union céréalière russe, association des producteurs réunissant plus de 400 acteurs du marché céréalier russe.De plus, les livraisons de produits humanitaires "ne couvrent jamais" à 100% des besoins des territoires africains, poursuit-il ajoutant qu’ils garantissent de 5 à 10% des nécessités.Par leurs gestes humanitaires, les Américains ou des organisations tel que le Programme alimentaire mondial (PAM), "détruisent les débouchés pour les entreprises locales et la motivation pour augmenter la production locale". "C’est extrêmement nocif", lance-t-il.Le président de l’Union russe céréalière propose une solution:"Le potentiel africain" énormeLe continent africain possède des sols "assez fertiles", le climat permet "facilement" d’avoir deux récoltes de blé par an."Je regarde le potentiel africain, et là, il y a des choses paradoxales qui nous sont souvent inaccessibles […]. Nous [en Russie] ne pouvons pas nous permettre deux récoltes de blé par an sur la même parcelle, mais eux [les Africains] le peuvent!", avance-t-il.L’exemple sud-africainL’expert donne l’exemple de l’Afrique du Sud qui a réussi à exporter du maïs après avoir été un importateur "pertinent". Ce pays a mis en place une agence spéciale financée par les banques.Interrogé sur le sort de l’accord céréalier d’Istanbul, prolongé à la mi-mars jusqu’au 18 mai, l’expert reste sceptique: "À la mi-mai l’Ukraine épuisera son potentiel d’exportation. De ce fait, si cet accord est suspendu, cela n’aura pas d’importance ni pour Kiev ni pour l’Occident. Ils ont déjà tous retiré".

afrique subsaharienne

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, afrique subsaharienne, blé, russie, aide humanitaire, états-unis, pam (programme alimentaire mondial)