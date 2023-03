https://fr.sputniknews.africa/20230324/zakharova-quand-macron-commencera-t-il-a-fournir-des-armes-aux-citoyens-francais-1058302905.html

Zakharova: "Quand Macron commencera-t-il à fournir des armes aux citoyens français?"

Zakharova: "Quand Macron commencera-t-il à fournir des armes aux citoyens français?"

Sur fond de troubles en France dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites, la porte-parole de la diplomatie russe a ironisé à propos de... 24.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-24T11:30+0100

2023-03-24T11:30+0100

2023-03-24T11:30+0100

donbass. opération russe

maria zakharova

emmanuel macron

ukraine

france

livraisons d'armes

réforme des retraites

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1e/1054119066_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e038b159a47c73c5906debf3062b7f4.jpg

Les livraisons d’armes françaises à l’Ukraine et les désordres en France en lien avec la réforme des retraites ont servi de prétexte pour la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova afin de lancer une pique Emmanuel Macron.La diplomate a mis en ligne sur sa chaîne Telegram une vidéo des résultats des émeutes dans les rues de Paris montrant des voitures retournées et incendiées et l’a accompagnée du message suivant: "quand Macron commencera-t-il à fournir des armes aux citoyens français pour maintenir la démocratie et la souveraineté nationale?"Paris s’est montré beaucoup plus généreux à l’égard de Kiev.Les armes que la France a déjà livréesLe pays lui a déjà envoyé six canons tractés de 155 mm TRF1 et deux systèmes antiaériens Crotale. L’Ukraine a également reçu 18 canons automoteurs CAESAR. Il faut y ajouter des missiles antiaériens portables Mistral et des missiles antichars Milan, une soixantaine de véhicules blindés de transport de troupes et des mines antichars HDP-2A2.La France a également livré à l’Ukraine des uniformes, du carburant, des munitions, des kits médicaux, des rations de combat et des moyens de protection nucléaire, chimique et biologique.La diplomatie française avait précédemment annoncé l’intention de Paris de livrer à Kiev 12 autres canons CAESAR.L’Italie et la France se proposent de fournir au printemps des systèmes antiaériens développés en commun Samp/T-Mamba.En outre, 12 chars à roues français AMX-10RC ont été récemment transférés en Ukraine.Moscou a déclaré que les pays de l’Otan "jouaient avec le feu" en fournissant des armes à l’Ukraine.Sergueï Lavrov a signalé que les États-Unis et l’Alliance atlantique étaient directement impliqués dans le conflit en Ukraine "non seulement pas leurs livraisons d’armes, mais aussi par l’entraînement d’effectifs sur le territoire du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et d’autres pays".

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maria zakharova, emmanuel macron, ukraine, france, livraisons d'armes, réforme des retraites