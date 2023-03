https://fr.sputniknews.africa/20230322/poutine-et-xi-quel-bilan-1058288780.html

Poutine et Xi: quel bilan?

Poutine et Xi: quel bilan?

Réaffirmation d'une vision commune de l'ordre mondial, renforcement de la sécurité globale et des échanges commerciaux. Deux experts scientifiques en relations...

"Sincères, amicales et fructueuses", c’est ainsi que Pékin a qualifié les récentes entrevues entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Au micro de Sputnik, le politologue chinois Zhang Yao pointe le maintien de la paix et de la stabilité comme l’un des fruits les plus importants de la coopération sino-russe.D’après lui, le fait que Pékin et Moscou ont réaffirmé leur vision commune de l’ordre mondial sert de pierre angulaire à ces fins.Un autre résultat clé des négociations bilatérales est le fait que la partie russe a assuré à Pékin son soutien aux initiatives de sécurité, de développement et de civilisation proposées par Pékin."Un autre niveau" des relationsAprès sa réélection, Xi Jinping a choisi de se rendre en Russie pour son premier déplacement international, ce qui témoigne de la position de Moscou parmi de nombreux partenaires commerciaux, juge auprès de Sputnik Ma Youjun, expert en chef de l'université du Heilongjiang.Ainsi, résume-t-il, le renforcement de la coopération économique sino-russe a une considérable importance pour la stabilité économique et la sécurité régionale. Et de lancer:"Nous témoignons du fait que les relations sino-russes passent à un autre niveau."

