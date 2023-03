https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-russie-et-la-chine-contre-la-politique-de-la-force-et-lopposition-sous-forme-de-bloc-1058275386.html

La Russie et la Chine contre la politique de la force et l'opposition sous forme de bloc

La Russie et la Chine contre la politique de la force et l’opposition sous forme de bloc

21.03.2023

2023-03-21T18:16+0100

2023-03-21T18:16+0100

2023-03-21T18:19+0100

Les Présidents russe et chinois ont exprimé leur position commune concernant l’ordre mondial. Ils se déclarent contre la politique de la force, la mentalité de "guerre froide" et l’opposition sous forme de bloc. Cette déclaration commune a été faite à l’issue des entrevues de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, en visite d’État à Moscou, et relayée sur le site du Kremlin. Les dirigeants ont réaffirmé leur opposition ferme à toute guerre nucléaire. Ils sont convaincus qu’"il ne peut avoir de vainqueurs dans la guerre nucléaire et qu’elle ne devra jamais être lancée". Vladimir Poutine et Xi Jinping ont aussi exprimé leur préoccupation quant à l’activité militaro-biologique des États-Unis en dehors de leurs frontières nationales: "Elle menace gravement la sécurité de divers pays, voire de régions entières". Par ailleurs, la Chine et la Russie vont effectuer régulièrement des manoeuvres militaires et des missions de patrouille aériennes et maritimes.Accords signésLes dirigeants russo-chinois ont également signé une série d’accords après leurs discussions. Notamment sur un partenariat global et l'interaction stratégique russo-chinoise, ainsi que sur une entente exclusivement économique.La signature a été précédée de négociations entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, en présence de leurs délégations. Plus tôt dans la journée, les chefs d’État se sont entretenus en format restreint.Première visite depuis près de quatre ansLe Président chinois est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de sa première visite depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat.Le jour de son arrivée Xi Jinping a négocié avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Ils ont discuté de la coopération bilatérale et de la situation en Ukraine, ainsi que du plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit.Ce 21 mars, le dirigeant chinois a déjà eu une rencontre avec le chef du gouvernement russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la foulée, Xi Jinping l’a invité à se rendre en Chine "cette année", ainsi que le Président russe.

