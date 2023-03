https://fr.sputniknews.africa/20230322/la-visite-de-xi-jinping-a-moscou-prend-fin-1058280056.html

La visite de Xi Jinping à Moscou prend fin

La visite de Xi Jinping à Moscou prend fin

Les avions du Président chinois Xi Jinping et de sa délégation ont décollé de l’aéroport international de Vnoukovo. Le dirigeant chinois était accompagné par... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T10:21+0100

2023-03-22T10:21+0100

2023-03-22T10:21+0100

xi jinping

vladimir poutine

mikhaïl michoustine

chine

russie

visite d'etat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/15/1058277703_0:0:2429:1367_1920x0_80_0_0_ed0d5ce7f8e6d93f50148aaab833b7b4.jpg

La visite d’État de trois jours du Président chinois a pris fin ce mercredi matin.Son avion et ceux de sa délégation ont décollé de l’aéroport de Vnoukovo.Xi Jinping était accompagné par le vice-Premier ministre russe Dmitri Tchernychenko. À l’aéroport, la garde d’honneur a exécuté les hymnes nationaux des deux pays.Le dirigeant chinois est arrivé à Moscou le 20 mars. C’était son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat.M.Xi a expliqué cette décision par la logique historique: "nous sommes les plus grandes puissances voisines l’une de l’autre, nous sommes également des partenaires stratégiques à tous les niveaux".Négociations lundi et mardiLundi 20 mars, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont tenu des négociations en tête-à-tête au Kremlin. Le lendemain, une rencontre officielle a eu lieu au Grand Palais en petit comité d’abord, puis en format élargi.Plus tôt mardi, le dirigeant chinois a eu une rencontre avec le chef du gouvernement russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la foulée, Xi Jinping l’a invité à se rendre en Chine "cette année", avec le Président russe.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

xi jinping, vladimir poutine, mikhaïl michoustine, chine, russie, visite d'etat