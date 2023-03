https://fr.sputniknews.africa/20230320/ce-quil-faut-savoir-sur-letat-actuel-des-relations-russo-chinoises-1058258232.html

Ce qu’il faut savoir sur l’état actuel des relations russo-chinoises

Ce qu’il faut savoir sur l’état actuel des relations russo-chinoises

Répondant à l’invitation de son homologue russe, le Président chinois Xi Jinping est arrivé ce lundi à Moscou pour trois jours. Selon Pékin, il s’agit d’une... 20.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-20T14:27+0100

2023-03-20T14:27+0100

2023-03-20T14:27+0100

chine

russie

xi jinping

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101573/43/1015734371_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_c5bde700adaa2005ee2edc7900fe5f77.jpg

Xi Jinping a entamé ce lundi une visite en Russie sur invitation de Vladimir Poutine. D’après le Kremlin, les négociations porteront sur "la poursuite du développement du partenariat global et de l’interaction stratégique" entre les deux pays, Pékin, lui, a souligné le caractère amical de ce déplacement qui doit servir à la consolidation des relations russo-chinoises.Si c’est la première visite du Président chinois en Russie depuis sa réélection à la tête du PCC, les deux dirigeants se sont déjà rencontrés plus de 40 fois depuis 2010. Cette année-là, Xi Jinping y était venu pour la première fois en tant que vice-Président de la République populaire de Chine, Vladimir Poutine tenant le poste de Premier ministre. En tant que chef de l’État, Xi Jinping a visité Moscou pour la première fois en 2013.Relations de confiancePour souligner le caractère de confiance de leurs relations, les deux Présidents s’adressent l’un à l’autre avec les mots "cher ami". Xi est le seul dirigeant avec qui Poutine a célébré son anniversaire, au cours du sommet de l’APEC 2013 en Indonésie.Les approches de Moscou et Pékin à l'égard des questions fondamentales de l'ordre mondial et des principaux problèmes internationaux coïncident ou sont proches l'une de l'autre. Les deux pays collaborent au sein de divers forums multilatéraux, notamment les Nations unies, le G20 ainsi que les BRICS et l'OCS.Chiffre d’affaires recordDepuis 2010, la Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie. En 2022, selon les données des douanes chinoises, le chiffre d'affaires du commerce russo-chinois a atteint un record de 190 milliards de dollars, ce qui a rapproché la Russie et la Chine de l'objectif précédemment fixé par les gouvernements des deux pays d'atteindre les 200 milliards de dollars d'ici 2024.Les exportations de la Russie vers la Chine en 2022 ont augmenté de 43,9% par rapport à l'année précédente, dépassant 114 milliards de dollars. Les exportations de la Chine vers la Russie ont également connu une croissance importante, passant de 67,5 milliards de dollars en 2021 à 76,1 milliards en 2022 (soit une augmentation de 12,6%). En février 2022, le Président chinois a fixé un nouvel objectif de 250 milliards de dollars par an pour les échanges commerciaux russo-chinois.En 2022, la Russie et la Chine ont doublé la part de l'utilisation des monnaies nationales dans leurs échanges commerciaux. À ce jour, environ 50% du chiffre d'affaires est réalisé en yuan et en roubles.Secteur énergétiqueQuant au secteur de l'énergie, l’année dernière la Russie s'est classée au deuxième rang des fournisseurs de pétrole à la Chine et au quatrième rang pour le GNL. Les livraisons de gaz à la Chine via le gazoduc Force de Sibérie en 2022 ont été multipliées par 1,5 en glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 15,5 milliards de mètres cubes. Moscou et Pékin coopèrent également dans l'industrie nucléaire. Les ingénieurs russes ont participé à la construction de quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tianwan et du réacteur de démonstration à neutrons rapides CEFR.Missions militaires conjointesLa coopération militaire se manifeste non seulement dans le commerce d’armes, mais aussi dans les exercices. L'année dernière, les forces aérospatiales russes et l'armée de l'air chinoise ont effectué à deux reprises des patrouilles aériennes conjointes au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale.En novembre, des avions russes ont atterri pour la première fois sur un aérodrome de Chine et des aéronefs chinois ont atterri en Russie. En février 2023, la Russie et la Chine ont participé aux exercices navals conjoints en Afrique du Sud tout comme dans des manœuvres conjointes en mer d'Arabie entre le 15 et le 19 mars.Les liens culturels sont aussi très étroits. Depuis 2006, des centaines d'événements sont organisés dans le cadre des années croisées. Les années 2022 et 2023 sont consacrées à la coopération dans le domaine de l'éducation physique et du sport.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, xi jinping, vladimir poutine