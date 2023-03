https://fr.sputniknews.africa/20230320/pour-poutine-les-relations-russo-chinoises-sont-au-point-culminant-de-leur-histoire-1058252250.html

Pour Poutine, les relations russo-chinoises sont au "point culminant de leur histoire"

20.03.2023

Alors que Xi Jinping entame ce 20 mars une visite d’État de trois jours à Moscou, Vladimir Poutine fait le point dans le journal chinois Le Quotidien du Peuple sur l’état de la coopération stratégique entre les deux États.Qualité des liens entre Moscou et PékinLes deux dirigeants se connaissent depuis 2010 et se sont depuis rencontrés une quarantaine de fois, révèle Poutine, qui met en avant le rôle constructif de la coopération russo-chinoise:Ainsi, la Russie et la Chine "défendent constamment la formation d'un ordre mondial multipolaire plus juste fondé sur le droit international et non sur des "règles" qui servent les besoins du "milliard d'or".Les deux États "travaillent constamment dans l'intérêt de créer un système de sécurité égal, ouvert et inclusif, non dirigé contre les pays tiers de la région et du monde dans son ensemble", poursuit Vladimir Poutine.De plus, il remercie Pékin pour sa "ligne équilibrée en ce qui concerne les événements qui se déroulent en Ukraine".Échanges accrusDans l’article, il aborde l’état des échanges commerciaux entre les deux pays. Le Président qualifie d’"affaire du siècle" le fonctionnement du gazoduc russo-chinois "Force de Sibérie", fait part de "l’augmentation significative" du volume des livraisons de pétrole et de charbon russe en Chine.En 2022 le commerce bilatéral, "déjà solide", a doublé et atteint 185 milliards de dollars, soit un "nouveau record", constate Poutine. De plus, la part des règlements en monnaies nationales augmente."Dogmes archaïques" de l’OccidentLe chef de l’État russe dénonce également les tentatives de l’Otan de "pénétrer dans la région Asie-Pacifique".Selon lui, les États-Unis mènent "une double dissuasion de la Russie et de la Chine, ainsi que de tous ceux qui ne succombent pas au diktat américain". L'architecture de la sécurité et de la coopération internationale "est en train d'être démantelée"Selon lui, "certaines forces tentent avec insistance de diviser l'espace eurasien commun en un réseau de "clubs exclusifs" et de blocs militaires". "Cependant, personne ne pourra y parvenir", martèle-t-il.

