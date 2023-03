https://fr.sputniknews.africa/20230322/la-cpi-est-le-bras-seculier-du-dispositif-de-recolonisation-selon-une-responsable-ivoirienne-1058289287.html

La CPI est "le bras séculier du dispositif de recolonisation", selon une responsable ivoirienne

La CPI est "le bras séculier du dispositif de recolonisation", selon une responsable ivoirienne

Le mandat d’arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine choque aussi du côté de l’Afrique, continent qui a une relation tourmentée... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T18:58+0100

2023-03-22T18:58+0100

2023-03-22T18:58+0100

afrique subsaharienne

cour pénale internationale (cpi)

vladimir poutine

laurent gbagbo

justice

mandat d'arrêt

mandat d'arrêt international

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101542/74/1015427498_0:85:1281:805_1920x0_80_0_0_c38afcd2a2e277d45e36dc645daf39ae.jpg

La Cour pénale internationale (CPI) a encore frappé. En émettant un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, l’institution a suscité un tollé bien au-delà des frontières russes. L’affaire vient notamment remuer de mauvais souvenirs en Afrique, où la CPI s’est attaqué à plusieurs dirigeants, sans résultats juridiques probants.Le Président Laurent Gbagbo avait en particulier été dans le viseur de l’institution pendant plus de 10 ans, avant qu’elle ne l’acquitte. Un événement qui a terni l’image de la Cour en Afrique, analyse pour Sputnik Nome Essoh, représentante en Russie du Parti des Peuples Africains-Côte d'IvoireLa responsable fait un autre parallèle entre Vladimir Poutine et Laurent Gbagbo, affirmant que les deux mandats d’arrêt sont entachés d’irrégularités et relèvent d’"arrangements entre amis pour humilier quelqu’un de trop gênant", le Président ivoirien étant notamment devenu un caillou dans la chaussure de la France.La CPI avait par ailleurs traversé une période de crise dans les années 2010, plusieurs pays africains comme le Burundi ou l’Afrique du Sud menaçant de se retirer de l’institution.La CPI ne respecte pas ses propres règlesLe mandat d’arrêt émis contre Vladimir Poutine choque également car la CPI ne respecte pas ses propres règles. Celles-ci stipulent notamment que l’accusé doit être ressortissant d’un État membre et que les crimes commis doivent également l’être sur le territoire d'un État partie, rappelle Nome Essoh.En agissant de la sorte, l’institution ne fait que "se décrédibiliser aux yeux du monde et des Africains en particulier", ajoute Nome Essoh. D’où l’idée qui émerge aujourd’hui en Afrique de créer une Cour continentale ayant des compétences similaires à la CPI. Une manière de se soustraire à l’influence occidentale, en somme. Même si une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples existe déjà sur le continent, rappelle la responsable politique.Ce 17 mars, la CPI avait émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine, le tenant pour responsable de déportation d’enfants de l’Ukraine vers la Russie. Moscou avait dénoncé la nullité juridique de l’acte, annonçant à son tour poursuivre en justice plusieurs membres de la CPI.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cour pénale internationale (cpi), vladimir poutine, laurent gbagbo, justice, mandat d'arrêt, mandat d'arrêt international, opinion