Vladimir Poutine est attendu ce 20 mars à la conférence parlementaire Russie-Afrique

Vladimir Poutine est attendu ce 20 mars à la conférence parlementaire Russie-Afrique

Ce 20 mars, une allocution du chef de l'État russe est attendue dans le cadre de la conférence parlementaire Russie-Afrique, réunissant une quarantaine de... 20.03.2023

Le Président russe s'adressera ce lundi 20 mars à la séance plénière de la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique, qui se tient les 19 et 20 mars au sein de la Douma (chambre basse du Parlement russe) à Moscou.Le conseiller de Vladimir Poutine pour les affaires internationales, Iouri Ouchakov, a dit aux journalistes que le Président y participerait en personne.Selon le Kremlin, la rencontre, à laquelle prennent part plus de 40 pays du continent africain et plus de 200 parlementaires africains, est un événement préparatoire au deuxième sommet Russie-Afrique qui se déroulera à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet.Parmi les participants figurent des experts, des députés et des dirigeants d’organes du pouvoir exécutif, des sénateurs, ainsi que des membres des communautés d’affaires.Renforcement de la coopérationLa conférence vise à renforcer la coopération parlementaire avec les pays africains sur fond de formation du monde multipolaire. L’un des sujets principaux est l’élaboration d’approches unifiées de la réglementation juridique dans l’économie, l’enseignement et la science, ainsi que dans le domaine de la sécurité.Le 19 mars, diverses tables rondes avaient déjà eu lieu. Parmi les thèmes abordés figuraient "La sécurité indivisible", "Le néocolonialisme de l'Occident", "Le soutien parlementaire à la coopération dans les domaines de la science et de l'éducation" et "Les réponses législatives aux défis économiques".En outre, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a tenu des entretiens avec plusieurs chefs de délégations africaines.

