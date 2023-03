https://fr.sputniknews.africa/20230320/le-risque-de-confrontation-nucleaire-saccroit-suite-a-la-decision-de-la-cpi-selon-le-cambodge-1058259052.html

Le risque de confrontation nucléaire s’accroît suite à la décision de la CPI, selon le Cambodge

Le mandat d’arrêt à l’encontre de Vladimir Poutine, émis récemment par la CPI, pourrait provoquer une confrontation nucléaire sur fond du conflit en Ukraine... 20.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-20T15:18+0100

2023-03-20T15:18+0100

2023-03-20T15:19+0100

La décision de la Cour pénale internationale (CPI) d’émettre un mandat d’arrêt contre le Président russe peut accroître la tension autour du conflit en Ukraine, a prévenu le Premier ministre du Cambodge. Son pays compte parmi ceux qui acceptent la juridiction de la CPI.D’après lui, le risque de confrontation nucléaire est élevé."Le mandat de la CPI a suscité la division dans le monde, qui fait face à des problèmes globaux tels que le changement climatique et les maladies", a-t-il ajouté.La cour a émis le mandat d’arrêt le 17 mars, en tenant responsable Poutine du "crime de guerre de déportation présumée" d’enfants d’Ukraine. La valeur de la décision de la CPI est nulle et non avenue, a réagi le Kremlin le même jour. Le 20 mars le Comité russe d’enquête a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale contre le procureur et trois magistrats de la CPI.

