https://fr.sputniknews.africa/20230319/la-russie-et-lafrique-herauts-dun-ordre-mondial-multipolaire-auquel-tout-le-monde-aspire-1058243347.html

La Russie et l’Afrique, hérauts d’un "ordre mondial multipolaire auquel tout le monde aspire"

La Russie et l’Afrique, hérauts d’un "ordre mondial multipolaire auquel tout le monde aspire"

Les pays africains et la Russie pourront mettre en œuvre un nouvel ordre mondial et déconstruire les restes de l’approche néocolonialiste prônée par... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T13:08+0100

2023-03-19T13:08+0100

2023-03-19T13:46+0100

afrique subsaharienne

russie

occident

sanctions

monde multipolaire

onu

international

conférence parlementaire russie-afrique 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/54/1042355464_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_01882f921a34d2a1411cf2e884cbdbef.jpg

Présente à Moscou à la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique, la panafricaniste Nathalie Yamb analyse auprès de Sputnik le contexte géopolitique actuel qui met en valeur le rôle croissant de la Russie et des pays africains et qui témoigne de "la mort inéluctable de l'hégémonie occidentale".À l’inverse, le continent africain et la Russie verront leurs rôles transformés: "Aussi bien la Russie que les pays africains ont une chance de réécrire un ordre mondial multipolaire auquel tout le monde aspire".Perspectives du sommet Russie-AfriqueLa conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tiendra jusqu’au 20 mars a pour but de renforcer le dialogue russo-africain en vue du sommet Russie-Afrique, programmé pour juillet.D’après Nathalie Yamb, "ce sommet va permettre de réaliser certaines décisions et certains contrats qui avaient été signés en 2019 et que les circonstances ont mis en suspens", surtout "dans cette période géopolitique où les uns comme les autres sont très ostracisés".Un néocolonialisme à déconstruireL’activiste pointe l’optique néocolonialiste des organisations internationales: "Nous faisons partie d'organisations comme l'Onu qui ont été créées en 1945 alors que nos États africains n'existaient pas dans leur forme actuelle".Actuellement, la France et d’autres ex-puissances coloniales "considèrent toujours que l'Afrique est leur propriété", selon l’activiste."Devenir nos propres maîtres"Sur le volet économique, Nathalie Yamb prône la dédollarisation des économies africaines: "Dès lors que vous utilisez le dollar, vous êtes soumis l'extraterritorialité de la loi américaine", indique-t-elle.L’activiste salue ainsi la proposition récente iranienne de commercer avec les pays africains en monnaies locales.

afrique subsaharienne

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, russie, occident, sanctions, monde multipolaire, onu, international, conférence parlementaire russie-afrique 2023