Les États-Unis ont pour objectif de décourager les pays africains de coopérer avec la Russie

Washington s’apprête à inciter les pays africains à ne pas faire d’affaires avec la Russie, rapporte Bloomberg, citant le secrétaire adjoint au Trésor américain.Les États-Unis tentent de maintenir à flot leur idée d’un prétendu grave impact causé à l’économie russe, alors qu’elle a présenté des performances bien supérieures aux attentes à l’issue de l’année 2022. Dans cette rhétorique, le secrétaire adjoint a également accusé la Russie du déclenchement des crises énergétique et alimentaire ayant impacté l’économie du continent noir.Entretemps, Moscou a à de nombreuses reprises expliqué que les sanctions occidentales entravaient lourdement le transit des denrées alimentaires et des engrais russes. De même pour l’accord céréalier sur les expéditions ukrainiennes dont seulement 2,6% vont actuellement aux pays qui ont le plus besoin de nourriture.M.Adeyemo est l’un des fonctionnaires américains clés responsables de surveiller le respect des sanctions par les pays tiers. En mars, il envisage de se rendre au Ghana, au Nigeria et dans un autre pays de l’Afrique de l’Est, dont le nom reste confidentiel.Série de tournéesCe voyage fait suite à la tournée africaine de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a eu lieu en janvier 2023. Elle s’était alors rendue au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud.Cette deuxième visite de hauts responsables américains intervient tout juste après une tournée du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Fin janvier et début février, le ministre russe a visité l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Eswatini, l’Érythrée, tout comme le Mali, la Mauritanie et le Soudan.Il a également rencontré son homologue égyptien à Moscou le 31 janvier. Les pays concernés représentent pratiquement toutes les grandes régions du continent, notamment l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et la Corne de l’Afrique.Emboîtant son pas, le Président français a réalisé quelques déplacements notamment au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo.

