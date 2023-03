https://fr.sputniknews.africa/20230304/ces-pays-africains-ont-double-leurs-importations-de-carburant-russe-1058103744.html

Ces pays africains ont doublé leurs importations de carburant russe

Ces pays africains ont doublé leurs importations de carburant russe

L’Afrique serait devenue le nouveau marché, après le Moyen-Orient et l’Asie, pour les sociétés pétrolières russes visées par des sanctions occidentales. Selon... 04.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-04T19:08+0100

2023-03-04T19:08+0100

2023-03-04T19:08+0100

afrique subsaharienne

afrique du nord

russie

moyen-orient

asie

carburant

maroc

algérie

nigeria

sénégal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104335/12/1043351208_456:0:1960:846_1920x0_80_0_0_ffc7e73508e34c9e14763cc78a3ba1f4.jpg

Parmi d’autres nouveaux acheteurs importants de carburant russe figurent la Turquie, les Émirats arabes unis et la Chine, 35% de tous les produits pétroliers exportés par Moscou étant désormais destinés à ces pays, ajoute S&P Global.Baisse des livraisons de combustible russe à l’EuropeSelon S&P Global, les données relatives au transport maritime montrent que l’Europe a importé beaucoup moins de combustible russe en février. Les flux de carburant russe y ont chuté d'environ 1,5 million de barils par jour en décembre à moins de 500.000 en février, y compris les volumes destinés à des acheteurs inconnus provenant de transferts STS (système de transferts de navires) dans la zone.La part de la Russie dans les importations européennes de produits pétroliers, y compris les volumes de transfert STS, est tombée à seulement 7,5% en février, alors qu'elle était de 39% avant l’opération spéciale russe en Ukraine.L'impact le plus important a été ressenti sur les marchés du diesel et du fioul, précise S&P Global. Les exportations russes de diesel ont chuté de plus de 100.000 barils par jour en février pour atteindre 830.000 barils par jour. Quant au fioul, la Russie en exporte à hauteur de 614.000 barils par jour, soit une baisse de quelque 170.000 barils par jour sur le mois.Sanctions européennesL'Union européenne (UE) avait interdit les importations de produits pétroliers russes à partir du 5 février, deux mois après avoir imposé des restrictions sur les expéditions maritimes de brut en provenance de la Russie.Cette mesure est allée de pair avec de nouveaux contrôles de plafonnement des prix imposés par les États-Unis aux services de transport maritime occidentaux.

afrique subsaharienne

afrique du nord

russie

asie

maroc

algérie

nigeria

sénégal

tunisie

ghana

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du nord, russie, moyen-orient, asie, carburant, maroc, algérie, nigeria, sénégal, tunisie, ghana, égypte, importations