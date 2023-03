https://fr.sputniknews.africa/20230308/macron-en-afrique-ses-declarations-sont-a-la-fois-condescendantes-et-tres-paternalistes-1058131900.html

Macron en Afrique: "Ses déclarations sont à la fois condescendantes et très paternalistes"

Macron en Afrique: "Ses déclarations sont à la fois condescendantes et très paternalistes"

Pendant sa tournée africaine, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l’ère de la Françafrique, pourtant, selon des experts, seuls les Africains peuvent y mettre... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T11:40+0100

2023-03-08T11:40+0100

2023-03-08T11:40+0100

afrique

france

emmanuel macron

gabon

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/08/1056753613_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2066b3de76df5f4cd2d5a9721bb4f9a5.jpg

Avec sa tournée en Afrique, Emmanuel Macron a-t-il réussi à livrer un "renouveau" dans les relations franco-africaines? Auprès de l’agence Anadolu, de multiples experts portent un regard critique sur ce voyage avec lequel Paris comptait ouvrir "une nouvelle page".L’activiste et fondateur du mouvement AfricTivistes Cheikh Fall n’a pas apprécié le fait que le changement de politique de la France ait été déclaré unilatéralement.Fin de la Françafrique?Pour lui, la soi-disant fin de la Françafrique a été annoncée par Emmanuel Macron prématurément, au tout début de sa tournée, alors qu’il aurait fallu le faire au moins "à la fin, après les rencontres avec des dirigeants africains".En outre, "seuls les Africains francophones peuvent mettre fin à la Françafrique", a soutenu le fondateur et président de la Black African Defence Association (LDNA) Egountchi Behanzin.Un "fiasco complet"Selon lechercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient (ORSAM) Abdennour Toumi, la visite de Macron en Afrique a été un "fiasco complet" et "extrêmement infructueuse". Face à l’apparition sur scène de nouveaux partenaires, à "l’opposition anti-française", "Paris devrait revoir sa politique africaine", celui-ci percevant toujours le continent comme son "arrière-cour".

afrique

france

gabon

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, france, emmanuel macron, gabon, paris