En réponse aux attentats perpétrés le 2 mars dans la région russe de Briansk, l’armée russe a porté des frappes de riposte sur des sites clés des infrastructures militaires et énergétiques en Ukraine. Les frappes ont été réalisées avec des armes de haute précision, dont des missiles hypersoniques Kinjal, a déclaré ce jeudi le ministère russe de la Défense.Lors de ces frappes, des bases de drones ont été détruites, le transport de réserves et d’armements étrangers par voie ferrée a été coupé, des capacités industrielles destinées à réparer du matériel militaire et fabriquer des munitions ont été mises hors service, a précisé le porte-parole de la Défense russe.D'autres pertes de KievEn outre, sept blindés et deux véhicules ont été détruits sur l’axe de Koupiansk, et trois blindés, deux pickups et un obusier Gvozdika sur l’axe de Krasny Liman. Quant à l’axe de Donetsk, l’Ukraine y a perdu trois blindés, trois pickups, quatre véhicules, deux obusiers D-20, un Msta-B et un D-1. Sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, deux blindés, deux pickups et un obusier D-20. Encore quatre blindés, cinq véhicules et deux obusiers D-20 ont été détruits sur l’axe de Kherson.Des avions abattusUn dépôt de munitions et un radar de reconnaissance d'artillerie léger américain AN/TPQ-50 ont également été détruits en République populaire de Donetsk (RPD). En outre, un avion ukrainien MiG-29 a été abattu dans la région de Zaporojié et un hélicoptère Mi-8 en RPD. Six obus de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés en 24 heures et cinq drones ont été abattus.

