Des sites énergétiques frappés dans sept régions ukrainiennes

Des infrastructures énergétiques ont été ciblées dans la nuit du 9 mars dans sept régions ukrainiennes, selon le ministère de l’Énergie du pays. Des coupures... 09.03.2023, Sputnik Afrique

Kiev a annoncé des frappes sur des sites énergétiques dans sept régions ukrainiennes.La région de Zaporojié a été rattachée à la Fédération de Russie à la suite d'un référendum en septembre 2022. Kiev ne reconnaît pas ses résultats et continue de bombarder les territoires. Actuellement, plus de 70% de la région est sous le contrôle de l'armée russe, les troupes ukrainiennes contrôlent le centre régional, la ville de Zaporojié.Coupures dans la capitale et trois régionsL’entreprise énergétique ukrainienne DTEK a annoncé via Telegram que l’électricité avait été coupée d’urgence dans la ville et dans la région de Kiev, ainsi que dans les régions d’Odessa et de Dniepropetrovsk.Selon le chef de l’administration militaire de Krivoï Rog Alexandre Vilkoul, deux sites énergétiques ont été frappés dans le district dont la ville est le chef-lieu. Il n’en a pas précisé les conséquences.

