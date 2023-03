https://fr.sputniknews.africa/20230309/la-situation-a-artiomovsk-saggrave-selon-des-militaires-ukrainiens-1058140548.html

La situation à Artiomovsk s’aggrave, selon des militaires ukrainiens

Cette semaine, alors que Volodymyr Zelensky a réengagé ses forces dans la défense d’Artiomovsk (Bakhmout), des responsables occidentaux et même certains soldats ukrainiens ont suggéré qu'il serait peut-être plus sage de se retirer, rapporte le Financial Times.Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré cette semaine qu'un retrait ukrainien de la ville ne serait pas un "revers opérationnel ou stratégique" et le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que ce ne serait pas un "tournant", des commentaires qui suggèrent qu'ils pourraient tous les deux favoriser un retrait.Ordre d’envoyer des renfortsNéanmoins, Volodymyr Zelensky a ordonné lundi 6 mars à l’armée ukrainienne de renforcer la défense de la ville.Toujours ce lundi, le commandant en chef de l’armée ukrainienne Valeri Zaloujny s’est prononcé pour la poursuite de la défense d’Artiomovsk.Cette ville, située dans une zone de la région de Donetsk contrôlée par Kiev, au nord de l'importante agglomération de Gorlovka, est un nœud de transport crucial pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass.Les combats acharnés pour la ville se poursuivent.

