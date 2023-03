https://fr.sputniknews.africa/20230307/la-defense-russe-evoque-ce-que-la-liberation-dartiomovsk-changera-dans-le-conflit-ukrainien-1058120449.html

La Défense russe évoque ce que la libération d'Artiomovsk changera dans le conflit ukrainien

La prise de contrôle par la Russie de la ville d'Artiomovsk permettra d’enfoncer en profondeur la ligne de défense ukrainienne, selon Sergueï Choïgou. 07.03.2023, Sputnik Afrique

Les forces russes continuent la libération de la ville d'Artiomovsk qui représente "un nœud important de la défense des troupes ukrainiennes dans le Donbass", a déclaré ce 7 mars le ministre russe de la Défense.Et d'ajouter qu'à la suite de l'offensive sur les axes de Donetsk et Koupiansk, les localités de Nikolaïevka, de Dvouretchnaïa, de Krasnaïa Gora, de Gryanikovka et Paraskovievka ont été libérées.Auparavant, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin avait tenté de minimiser l'importance de la ville d'Artiomovsk pour le déroulement du conflit. Ne souhaitant pas faire de prédictions, il a estimé que "la chute d'Artiomovsk ne signifiera[it] pas nécessairement que les Russes ont changé le cours des batailles".Alors qu'Artiomovsk représente un nœud de transport crucial pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass, pour Lloyd Austin elle "a plutôt une signification symbolique que stratégique et opérationnelle"."Ecraser la Russie"En tirant le bilan des combats durant le mois de février, le ministre russe de la Défense a pointé que les pertes ukrainiennes avaient augmenté de 40%. Selon Sergueï Choïgou, Kiev "ne tient pas compte des immenses pertes humaines".Suivant la stratégie américaine visant à "écraser la Russie avec la force des armes", les pays occidentaux augmentent les livraisons d’armements pour Kiev et élargissent les programmes de formation des soldats ukrainiens, a estimé le ministre russe.Pourtant, a-t-il ajouté, leur soutien "ne conduit pas les troupes ukrainiennes au succès sur le champ de bataille".

