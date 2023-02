https://fr.sputniknews.africa/20230227/une-situation-favorable-a-la-prise-de-la-ville-cruciale-dartiomovsk-se-profile-1058027457.html

Une situation favorable à la prise de la ville cruciale d'Artiomovsk se profile

Une situation favorable à la prise de la ville cruciale d'Artiomovsk se profile

D'après le chef par intérim de la République populaire de Donetsk, il est désormais possible de resserrer l'étau et d'encercler la ville stratégique... 27.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-27T12:46+0100

2023-02-27T12:46+0100

2023-02-27T12:46+0100

donbass. opération russe

artemovsk (bakhmout)

ukraine

donbass

denis pouchiline

défense

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/1b/1058027308_0:0:1822:1024_1920x0_80_0_0_8b478152571e3dac0a11161d33e3f49a.jpg

Des circonstances favorables se profilent pour encercler l'ennemi à Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien), a déclaré ce lundi le chef par intérim de la République populaire de Donetsk (RPD) Denis Pouchiline à la chaîne de télévision Rossiya 1.La libération des localités de Iagodnoïé et de Berkhovka par les forces russesa permis de progresser vers deux autres, plus proches d'Artiomovsk, a-t-il expliqué. Cela crée des prémisses pour resserrer l'étau autour de l'ennemi, selon M. Pouchiline.Les routes coupéesLa destruction par explosif d'un barrage à Atriomovsk, réalisé par des Ukrainiens et qui a provoqué l'inondation de maisons de civils, n'aura pas d'impact sur la progression des Russes, a-t-il ajouté.Cette ville, située dans une zone contrôlée par Kiev, au nord de l'importante agglomération de Gorlovka, est un nœud de transport crucial pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass. Les combats acharnés pour Artiomovsk se poursuivent depuis des semaines.Ian Gaguine, conseiller de Denis Pouchiline, a pour sa part affirmé aux médias russes que l'approvisionnement du groupe ukrainien à Artiomovsk avait été coupé, que toutes les routes menant vers la ville étaient sous contrôle.

artemovsk (bakhmout)

ukraine

donbass

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

artemovsk (bakhmout), ukraine, donbass, denis pouchiline, défense, russie