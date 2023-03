https://fr.sputniknews.africa/20230309/la-france-veut-empecher-la-percee-de-la-russie-en-afrique-selon-un-militant-panafricain-1058144484.html

La France veut "empêcher la percée de la Russie" en Afrique selon un militant panafricain

La récente tournée d’Emmanuel Macron en Afrique témoigne des appétits toujours aiguisés de Paris pour les ressources du continent, explique à Sputnik le... 09.03.2023, Sputnik Afrique

Alors qu’Emmanuel Macron vient de mettre un terme à une tournée mouvementée en Afrique, ses promesses sur la fin de la Françafrique et des ingérences françaises sur le continent ne semblent pas avoir convaincu les observateurs.Paris n’est pas prêt à abandonner ses intérêts et sa politique d’influence sur le continent, affirme ainsi à Sputnik Privat Ngomo, président gabonais du mouvement panafricaniste "The New Power". Pour étayer ses ambitions, la France apporte ainsi son soutien aux régimes qui lui sont favorables et tente d’éloigner les potentiels nouveaux partenaires des pays Africains, comme la Chine et la Russie.Écologie de pacotilleMême le couplet écologiste jouait par Emmanuel Macron lors de sa visite au Gabon n’a pas l’air de prendre. Paris fait preuve d’hypocrisie en jouant la carte verte, alors que les géants français comme Total ou Areva continue de surexploiter les matières premières du pays, déplore ainsi Privat Ngomo. Sans compter que la France ne donne pas forcément l’exemple sur son propre territoire.Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le Président français a choisi le Gabon, le Congo, l’Angola et le Congo Brazzaville pour sa tournée africaine, souligne Privat Ngomo. Les quatre pays possèdent en effet des sous-sols riches en hydrocarbures, à l’heure où la France cherche de nouvelles sources d’approvisionnements, les livraisons russes s’étant taries.Nouvelle générationPrivat Ngomo, qui se portera candidat à la prochaine présidentielle gabonaise, fait néanmoins confiance à la nouvelle génération de son pays pour chasser définitivement les fantômes de la Françafrique.La tournée d’Emmanuel Macron en Afrique a engendré de nombreuses polémiques. Le Président français s’est notamment pris le chou avec son homologue Félix Tshisekedi lors d’une conférence. Il a également été aperçu une bière à la main dans les rues de Kinshasa, certains opposants l’accusant d’écorner ainsi son image, en pleine période de tension sur la réforme des retraites en France.

