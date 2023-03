https://fr.sputniknews.africa/20230301/macron-assassin-des-congolais-marchent-contre-la-venue-du-president-francais-sur-leur-sol-1058047584.html

"Macron assassin": des Congolais marchent contre la venue du Président français sur leur sol

Des dizaines de personnes sont sorties dans les rues de Kinshasa pour s’opposer à la prochaine arrivée d’Emmanuel Macron en RDC. Cette visite est attendue dans... 01.03.2023, Sputnik Afrique

Avant même qu’Emmanuel Macron ne mette son pied sur le sol congolais, plusieurs dizaines de personnes ont rejoint une marche pour s’opposer à son arrivée.Quelques mouvements associatifs ont notamment donné rendez-vous devant l’ambassade de France à Kinshasa pour dire "niet" à la venue du Président français et "éveiller" les jeunes congolais.Prônant la coopération avec des partenaires plus sûrs à leurs yeux, des manifestants se sont munis de drapeaux russes, ainsi que de diverses pancartes. Des slogans comme "Macron assassin" se font entendre sur les vidéos filmées sur les lieux.Nouvelle stratégie africaine de ParisLa tournée africaine d'Emmanuel Macron devra l’emmener dans quatre pays, dont au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo (RDC).La veille de ce périple, le chef de l’Etat français a annoncé une "nouvelle stratégie" africaine pour l’Hexagone qui devrait se baser sur les principes de "modestie" et d’"écoute". Le nouveau cap se traduira entre autres par "une diminution visible" des effectifs français et "une montée en puissance dans ces bases de [ses] partenaires africains".

