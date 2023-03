https://fr.sputniknews.africa/20230301/voici-pourquoi-des-militants-gabonais-sopposent-a-la-visite-de-macron-1058047210.html

Voici pourquoi des militants gabonais s'opposent à la visite de Macron

2023-03-01T15:53+0100

2023-03-01T15:53+0100

2023-03-01T16:15+0100

gabon

afrique subsaharienne

emmanuel macron

opinion

Les mouvements antifrançais gagnent du terrain à travers l’Afrique, avec pour objectif de rejeter l’influence de l’ancien colonisateur. La visite du Président français, qui entame ce mercredi sa tournée africaine (Gabon-Angola-Congo-RDC), n'est pas saluée par tout le monde. Privat Ngomo, responsable général du mouvement souverainiste et anti-Françafrique New Power du Gabon, en a expliqué à Sputnik les raisons.Selon lui, "c’est la première raison fondamentale, la raison historique".Ensuite, il en veut à Emmanuel Macron d'avoir soutenu Ali Bongo, actuel Président, dont l'adversaire aux élections, Jean Ping, conteste encore aujourd'hui la victoire à l'élection présidentielle de 2016. Selon lui, M.Macron "a fait le choix de ses amis plutôt que celui du peuple".Le Président français participera en effet au "One forest summit" à Libreville, capitale du Gabon, consacré aux enjeux forestiers.Macron l'hypocrite?L'opposant met également en doute la sincérité du dirigeant français quant à la préservation de l'environnement. Pour lui, Emmanuel Macron a trouvé "un prétexte, celui de la forêt et de l’environnement", mais en réalité il veut "s’assurer que le Gabon ne sortira pas du giron, comme cela a été le cas en RCA, au Mali et au Burkina Faso".Les militants anti-Macron ont décidé de marquer leur désapprobation en organisant un “concert de casseroles”, en faisant résonner des casseroles avec des cuillères. Selon Privat Ngomo, il existe 22 associations citoyennes dans la Fédération des mouvements citoyens et antifrançafricains du Gabon qui se sont mobilisés pour dire “non”.Candidat à la présidentielle 2023M.Ngomo a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle d’août 2023. En ce qui concerne les relations entre la Russie et le Gabon, il a dit "s’inscrire dans une logique de diplomatie multilatérale".Quant à la France, elle "nous a fait beaucoup de tort", a-t-il ajouté.

gabon

afrique subsaharienne

2023

