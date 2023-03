https://fr.sputniknews.africa/20230307/pekin-denonce-les-projets-americains-de-creer-une-version-de-lotan-en-asie-pacifique-1058120214.html

Pékin dénonce les projets américains de créer une version de l’Otan en Asie-Pacifique

Pékin dénonce les projets américains de créer une version de l’Otan en Asie-Pacifique

La stratégie indopacifique des États-Unis vise à créer une version de l’Otan en Asie-Pacifique, selon le ministre chinois des Affaires étrangères. Par contre... 07.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-07T09:56+0100

2023-03-07T09:56+0100

2023-03-07T09:56+0100

international

chine

états-unis

russie

otan

axe indopacifique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/18/1044156187_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0e8a6f2a738cc173c3464d5b9eeff19b.jpg

Un correspondant de Sputnik a assisté à une récente conférence de presse du ministre Qin Gang qui a évoqué plusieurs sujets internationaux. Parmi eux, les dessous de la stratégie indopacifique américaine.Il a précisé que cette stratégie américaine visait à contenir la Chine, ce qui est "voué à l’échec".Le ministre a avancé que l’Asie-Pacifique devait être une zone de coopération gagnant-gagnant et non pas l’échiquier d’une confrontation géopolitique."Une guerre froide ne doit pas éclater en Asie et une crise à l’instar de celle en Ukraine ne doit aucunement se reproduire dans notre région", a-t-il ajouté.Des relations ne menaçant personneA contrario, les relations sino-russes ne menacent personne.Il a souligné que les relations entre la Chine et la Russie étaient un gage de l’équilibre stratégique mondial. Grâce au rapprochement entre les deux pays une impulsion nouvelle sera imprimée à la multipolarité du monde et à la démocratisation des relations internationales.D’après lui, les monnaies internationales ne doivent pas être utilisées comme une "arme" de sanctions unilatérales, et ne peuvent donc pas devenir un synonyme de "l’intimidation et de la coercition".

chine

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, états-unis, russie, otan, axe indopacifique