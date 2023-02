https://fr.sputniknews.africa/20230222/pekin-les-relations-entre-la-russie-et-la-chine-ne-cedent-pas-a-la-pression-dautrui-1057989154.html

Pékin: les relations entre la Russie et la Chine ne cèdent pas à la pression d'autrui

Pékin: les relations entre la Russie et la Chine ne cèdent pas à la pression d’autrui

22.02.2023

Les relations entre la Russie et la Chine ne cèdent à aucune pression extérieure, a déclaré ce 22 février le ministre chinois des Affaires étrangères lors de sa rencontre avec le Président russe à Moscou.De son côté, Vladimir Poutine a estimé que la coopération "stabilisait la situation internationale". Pékin s’est également dit prêt à renforcer la coopération politique et stratégique "pour jouer un rôle encore plus grand pour assurer les intérêts de nos pays, ainsi que pour contribuer au développement du monde entier".Vladimir Poutine est du même avis. Les relations sino-russes sont "particulièrement" importantes "pour la stabilisation de la situation internationale", a-t-il indiqué, surtout sur fond "de démantèlement du système politique mondial bipolaire".Le dirigeant russe a également évoqué les nouveaux caps déjà atteints dans la coopération entre les deux pays. Selon lui, les échanges commerciaux sino-russes pourraient dépasser le seuil de 200 milliards de dollars au cours de l’année.En 2022, le volume des échanges s’est élevé à 190,27 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 29,3% sur un an.

