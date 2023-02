https://fr.sputniknews.africa/20230222/la-chine-espere-conclure-de-nouveaux-accords-avec-la-russie-1057992573.html

La Chine espère conclure de nouveaux accords avec la Russie

La Chine espère conclure de nouveaux accords avec la Russie

Au cours des pourparlers avec Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie chinoise a exprimé l'espoir de parvenir à de nouveaux accords avec la Russie. Selon lui... 22.02.2023, Sputnik Afrique

Malgré la variabilité de la situation internationale, la Chine et la Russie maintiennent leur détermination stratégique et avancent fermement vers la formation d'un monde multipolaire, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise en déplacement à Moscou ce 22 février.D’après Wang Yi, Pékin et Moscou ne cessent d'exploiter le potentiel de la coopération multidimensionnelle entre les deux pays.Le ministre chinois a promis "qu'à n’importe quel poste" il poursuivrait ses efforts pour approfondir les relations entre Pékin et Moscou.Une politique étrangère indépendante et autonomeWang Yi a également ajouté que la Chine ouvrirait de nouvelles coopérations en 2023, et pas seulement avec la Russie.Il a également précisé: "Nous continuerons à poursuivre le développement de notre pays par la modernisation de la Chine. Le développement de la Chine sera certainement une opportunité supplémentaire pour le monde entier, et nous ouvrirons, grâce à la modernisation chinoise, de nouveaux horizons pour développer la coopération non seulement avec la Russie, mais aussi avec tous les pays du monde, enrichissant ainsi l'essence de l'interaction avec tous les partenaires".

