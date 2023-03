Washington s’oppose à une rencontre entre Poutine et Zelensky, selon Ankara

https://fr.sputniknews.africa/20230306/washington-soppose-a-une-rencontre-entre-poutine-et-zelensky-selon-ankara-1058111267.html

L’administration américaine souhaite que le conflit en Ukraine perdure. C’est pourquoi les États-Unis empêchent la tenue d’une rencontre entre les dirigeants... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis sont intéressés à prolonger toujours plus le conflit en Ukraine et s’opposent donc à la rencontre, voulue par le Président turc, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Cagri Erhan, membre du Comité présidentiel turc sur la sécurité et la politique étrangère.Selon le responsable, "seul Erdogan a un accès tant à Poutine qu’à Zelensky" et sait trouver des moyens pour organiser leur entrevue. Ce sont les résultats qui comptent, a-t-il souligné. Pour lui, il s’agit en premier lieu d’un cessez-le-feu. Ensuite, un compromis pourrait probablement être atteint, à l’issue d’un marché diplomatique.Des contacts réguliersLes Présidents russe et turc se sont entretenus par téléphone le 24 février. Ils se sont entre autres penchés sur les "événements liés au conflit" en Ukraine, d’après la chancellerie de Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant turc a exprimé la volonté d'Ankara de contribuer à la reprise des négociations pour résoudre cette situation. À la mi-décembre 2022, les deux hommes s’étaient déjà entretenus sur ce thème, également par téléphone. Parmi les questions traitées régulièrement entre Moscou et Ankara figure aussi l’accord céréalier portant sur les exportations de blé ukrainien via des ports de la mer Noire.

