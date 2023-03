https://fr.sputniknews.africa/20230306/paris-se-limite-a-des-declarations-sur-les-violences-en-rdc-selon-un-militant-des-droits-humains-1058116897.html

Paris "se limite à des déclarations" sur les violences en RDC, selon un militant des droits humains

L’accueil houleux d’Emmanuel Macron lors de sa visite en République démocratique du Congo s’explique par sa discrétion sur les violences commises par les... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Emmanuel Macron a eu droit à un déplacement mouvementé en République démocratique du Congo (RDC) ce 4 février. Le Président français a notamment été conspué par plusieurs mouvements citoyens, pour ses molles condamnations de la rébellion du M23 et du rôle trouble du Rwanda dans les régions frontalières.Un juste retour de bâton, comme l’explique à Sputnik Samuel Mukuna, du mouvement citoyen LUCHA, qui a lui-même écrit une lettre ouverte au dirigeant français pour lui faire savoir qu’il n’était pas le bienvenu à Kinshasa.Un assainissement des relations entre la France et la RDC ne pourra passer que par un retour à la stabilité dans la région des Grands Lacs, ajoute Samuel Mukuna. Paris doit par ailleurs cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures des pays africains et respecter leur souveraineté.Quand Macron dérapeLa venue d’Emmanuel Macron en RDC a par ailleurs été marquée par une conférence de presse houleuse, durant laquelle le ton est monté entre lui et son homologue congolais, Félix Tshisekedi.Le Président français a ainsi affirmé que la RDC n’avait jamais été "capable de restaurer sa souveraineté" depuis 1994 et la Première guerre du Congo. Il a par la suite été recadré par Félix Tshisekedi, qui lui a demandé d’abandonner son "regard paternaliste" sur les affaires africaines.La sortie d’Emmanuel Macron est d’autant plus critiquable que la France a joué un rôle dans ces opérations de déstabilisation en RDC, estime Samuel Mukuna. Les propos du dirigeant ne pourront qu’alimenter davantage le sentiment anti-français déjà vivace dans le pays, précise-t-il.

