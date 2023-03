https://fr.sputniknews.africa/20230304/dimportantes-fouilles-archeologiques-menees-au-tchad-avec-la-participation-de-chercheurs-russes-1058102309.html

D’importantes fouilles archéologiques menées au Tchad avec la participation de chercheurs russes

D'importantes fouilles archéologiques menées au Tchad avec la participation de chercheurs russes

Des chercheurs russes ont participé pour la première fois depuis les années 1960 aux fouilles archéologiques menées au Tchad, sur le territoire où vivait l’ancienne population Sao, a rapporté l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de Russie.Ce sont les plus grandes recherches réalisées depuis quelques décennies au sujet de cette civilisation, précise l’institution. Des scientifiques tchadiens et portugais y ont également pris part.DécouvertesLes chercheurs ont découvert des fragments de céramique, des os d’animaux et de poissons, ainsi qu’une figurine animalière, réalisée dans le style des sculptures en terre cuite, sur le site Toukra Dassa-1.Quant à l’autre site, Toukra Dassa-2, ils ont retrouvé des installations servant de four, faites en argile cuite, des fragments de récipients et une sépulture attribuée à un enfant.Menées aux alentours de la capitale tchadienne, N’Djamena, ces fouilles avaient été suspendues dans les années 1960 en raison de la situation politique instable.Le terme Sao a été mentionné pour la première fois au XIVe siècle dans des chroniques rédigées en arabe. Il signifie "les hommes d’autrefois". Cette civilisation est considérée comme un ancêtre potentiel de certains groupes ethniques du Tchad, dont les peuples Kotoko et Massa. Selon leurs ossements, ils étaient robustes et grands. Leur territoire s’étendait sur une partie du Cameroun, du Tchad et du Nigeria actuels.

