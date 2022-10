Un trésor caché il y a 1.400 ans découvert dans le nord d'Israël - photos

https://fr.sputniknews.africa/20221004/un-tresor-cache-il-y-a-1400-ans-decouvert-dans-le-nord-disrael---photos-1056392293.html

Une trouvaille datant de l'époque byzantine a été faite lors de fouilles archéologiques en Israël. Il s'agit de dizaines de pièces d'or.

Un trésor de 44 pièces d’or a été découvert dans le nord d'Israël. Comme le relate The Times of Israel, elles ont été trouvées cachées dans un mur lors de fouilles effectuées sur le site de la ville antique de Banias, sur les hauteurs du Golan, par l’Autorité des antiquités d'Israël.Les archéologues ont estimé que la trouvaille avait été cachée par son propriétaire pendant la conquête musulmane de 635.En outre, il a noté que le trésor pouvait aussi éclairer l’économie de la ville de Banias au cours des 40 dernières années de domination byzantine."Une importance particulière"De son côté, Eli Escusido, directeur de l’Autorité des antiquités d'Israël, a remarqué que les pièces avaient une importance particulière, car "elles datent d’une importante période de transition dans l’Histoire" de la ville et de toute la région du Levant.Des ruines de bâtiments, d'anciennes conduites d'eau, un four à poterie, des fragments de céramique et de verre et des pièces de monnaie en bronze ont aussi été révélés lors des fouilles.

