Des momies de crocodiles découvertes dans une tombe en Égypte - vidéo

Un tombeau contenant cinq squelettes et cinq crânes de crocodiles presque entièrement momifiés a été découvert sur le site de Qubbet el-Hawa, dans le sud de l'Égypte, selon l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique."Plus de 20 sites funéraires contenant des momies de crocodiles sont connus en Égypte, mais trouver 10 momies de crocodiles bien conservées dans une tombe non perturbée est extraordinaire", a déclaré l'archéozoologue Bea De Cupere.Le tombeau se situe près de six autres tombes dans lesquelles étaient enterrés des dignitaires de la région.Les corps de reptiles remontent à l'ère préptolémaïque, avant 304 avant J.-C. Leur longueur varie de 1,8 à 3,5 mètres.Une momification naturelleD’après Mme De Cupere, les crocodiles ont d'abord été enterrés ailleurs, probablement dans des fosses de sable, ce qui leur a permis de se sécher naturellement. Puis les restes ont été déterrés, emballés et transportés dans la tombe de Qubbat al-Hawa. Des parties du corps de certains ont dû être perdues pendant l'emballage et le transport.De plus, l’un de ces prédateurs était si bien conservé que les gastrolithes étaient encore présents. Il s'agit de pierres dans les intestins qui aident les crocodiles à rester en équilibre dans l'eau. Cela signifie aussi que les intestins n’ont pas été enlevés au cours de la momification.Les archéologues de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique et de l'Université de Jaén (Espagne) ont présenté les résultats de leurs fouilles dans une étude publiée le 18 janvier dans la revue Plos One. Alors que la découverte elle-même a été faite en 2019.

