La Russie ne comptera plus sur l'Occident dans le domaine de l'énergie, a déclaré Lavrov

Puisque l’Occident utilise les Ukrainiens pour mener une guerre contre la Russie, celle-ci change sa politique énergétique, indique le chef de la diplomatie... 03.03.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/19/1055371905_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_bf7e521ce752362948b7a3cf9bded980.jpg

Dans sa politique énergétique, la Russie comptera désormais sur des partenaires sûrs et non plus sur l’Occident, a déclaré ce 3 mars le ministre russe des Affaires étrangères. Parmi les partenaires actuels figurent la Chine et l’Inde, a précisé Sergueï Lavrov.Et d’ajouter que la Russie ne permettra plus que quiconque fasse exploser ses gazoducs, comme ce fut le cas des Nord Stream.Revenant sur ce sujet, le ministre a rappelé que la demande russe de mener une enquête sur les explosions des Nord Stream "avait été tout de suite rejetée". Cependant, les révélations faites plus tard par Seymour Hersh ont fait réagir les Européens et les Américains, a noté le chef de la diplomatie russe: Enfin, toutes les démarches actuelles des États-Unis visent à transformer l’Europe en "un joueur soumis" à Washington, conclut-il.

