Expulsion d’Israël de l’UA: les discussions sur le statut d’observateur continueront, pour un expert

Néanmoins, Zoumana Saïf Koné, directeur exécutif de l’Institut sahélien de recherche et d’analyse pour la transformation du conflit (Tirac-Sahel), estime que "les accusations lancées par la diplomatie israélienne quant à l’implication de l’Iran dans cet incident, via l’Algérie et l’Afrique du Sud, n’ont pas été suivies de preuves tangibles les prouvant". Par ailleurs, tout en insistant sur le fait que "les pays africains apportent un soutien indéfectible à la cause palestinienne", l’invité de Radio Sputnik Afrique indique que "beaucoup de ces États ne considèrent pas qu’il faille rompre avec Israël".