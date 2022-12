Plus de 20 millions d’enfants menacés par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20221223/plus-de-20-millions-denfants-menaces-par-la-secheresse-dans-la-corne-de-lafrique-1057371372.html

Plus de 20 millions d'enfants dans la région de la Corne de l'Afrique sont confrontés aux effets de la sécheresse, alerte l'Onu. En plus, deux millions...

Le nombre d'enfants souffrant de la sécheresse dans la région de la Corne de l'Afrique a plus que doublé en cinq mois alors que la région est confrontée à une cinquième saison des pluies sans précédent, a déclaré le Fond des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).La situation empire alors que le “changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent la région". L’agence onusienne estime que près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont actuellement besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim. En outre, plus de deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en raison de la sécheresse.Plan d'urgenceL'UNICEF a établi un plan d’urgence d’un montant de 759 millions de dollars pour 2023 en vue de remédier à cette situation. Un montant supplémentaire de 690 millions de dollars est nécessaire pour soutenir les investissements à long terme afin d’aider les enfants et leurs familles à se rétablir et à s’adapter au changement climatique, selon l’ONU. Le Fonds souligne que la communauté internationale doit “agir maintenant pour sauver la vie des enfants, préserver leur dignité et protéger leur avenir”. Il insiste sur l’importance d’un effort mondial pour mobiliser des ressources de toute urgence afin de réduire les dommages dévastateurs et irréversibles que subissent les enfants de la Corne de l’Afrique.

