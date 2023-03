https://fr.sputniknews.africa/20230301/premier-ministre-malien-le-projet-de-federation-est-en-phase-avec-la-volonte-du-peuple-1058049005.html

Premier ministre malien: Le projet de fédération est en phase avec la volonté du peuple

Premier ministre malien: Le projet de fédération est en phase avec la volonté du peuple

Bamako renforce sa présence sur la scène internationale. Le Mali mène des discussions avec la Russie afin d’élargir la coopération entre les pays. Sur le... 01.03.2023, Sputnik Afrique

Premier ministre malien: Le projet de fédération est en phase avec la volonté du peuple Bamako renforce sa présence sur la scène internationale. Le Mali mène des discussions avec la Russie afin d’élargir la coopération entre les pays. Sur le continent africain, les jalons d’une fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont posés. Dans une interview exclusive pour Sputnik Afrique, le Premier ministre malien fait le point.

"Nous sommes totalement satisfaits et cela va se poursuivre". C’est par ces mots que Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien, a évalué la coopération entre Bamako et Moscou. Sur le plan sécuritaire, il a salué les résultats positifs obtenus grâce à l’aide de la Russie.Interrogé sur les perspectives économiques des relations entre Bamako et Moscou, le Premier ministre a déclaré que la porte était ouverte pour les entreprises russes au Mali."Les Maliens sont totalement acquis à cette démarche, et donc tous les secteurs que vous pouvez toucher, nous sommes prêts à les ouvrir avec nos partenaires russes, et avec tous les partenaires d’ailleurs, tous ceux qui respectent les institutions."En ce qui concerne une possible fédération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, M.Maïga estime que ce projet se fait en accord avec les aspirations des peuples.Retrouvez également dans ce numéro:- Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali évoque les raisons de sa présence au sommet de l’Union Africaine, alors que Bamako est suspendu de l’organisation.- Jean Lionel Kouakou, politologue ivoirien, et Bidossessi Katakenon, panafricaniste béninois, commentent le discours d’Emmanuel Macron sur la politique africaine de la France.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

