"On a un avenir commun": quels seraient les atouts d’une fédération Mali-Burkina-Guinée?

Le projet de fédération Mali-Guinée-Burkina est bénéfique pour les trois pays, car il permettra un effort commun face aux défis sécuritaires, estime auprès de... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T16:45+0100

2023-02-15T16:45+0100

2023-02-15T16:46+0100

afrique subsaharienne

mali

burkina faso

guinée

terrorisme

aide militaire

présence militaire

opinion

Le Premier ministre burkinabé a récemment proposé de créer une fédération qui inclut son pays, le Mali, ainsi que la Guinée. Alors que la CEDEAO a rejeté l’initiative, Mamou Sidiki Camara, secrétaire général du conseil supérieur de la Diaspora malienne en Guinée, interrogé par Sputnik Afrique, prône cette union dans les délais les plus courts.Il rappelle que le projet de fédération ne date pas d’hier et que les trois pays ont des similitudes ethniques et socioculturelles. "Certainement, on a un avenir commun", lance le responsable.Soutien russeSi le Burkina Faso et la Guinée renforcent leurs puissances militaires, comme l’a fait le Mali avec le soutien russe, la future fédération n’aura pas besoin d’une présence étrangère, considère Mamou Sidiki Camara.Concernant le Mali, il rappelle que c’est la Russie qui a "donné vraiment un élan extraordinaire à l'armée malienne". Grâce à cette aide, le pays "aujourd'hui prétend être parmi les 5 à 4 premières puissances militaires de l'Afrique de l'Ouest".La CEDEAO comme un "club d'amis"Il critique la CEDEAO, communauté de 15 États de l’Afrique de l’Ouest, qui fait la promotion de la coopération économique et de l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Mamou Sidiki Camara qualifie l’organisation de "club d'amis, de copains Présidents".Pour lui, la prise du pouvoir des gouvernements de transition dans les trois pays témoigne d’"une volonté des peuples de changer de gouvernance", tandis que "la CEDEAO a pris des mesures de rétorsion contre ces trois pays". Membres de cette organisation, ces trois pays restent suspendus de toutes les instances de décision de la CEDEAO suite aux prises de pouvoir par des militaires. Ainsi, la Guinée a été suspendue en septembre 2021, le Mali et le Burkina Faso en janvier 2022.

