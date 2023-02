https://fr.sputniknews.africa/20230227/le-joueur-marocain-du-psg-achraf-hakimi-vise-par-une-enquete-pour-viol-1058030871.html

Le joueur marocain du PSG Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol

Le joueur marocain du PSG Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol

Le parquet de Nanterre a ouvert lundi une enquête pour viol visant le défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, a indiqué une source du proche... 27.02.2023

L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale, après des accusations d'une femme de 24 ans qui a déclaré avoir été violée au domicile du joueur fin février, à Boulogne-Billancourt, a précisé la source proche du dossier.Contacté par l'AFP, le parquet de Nanterre a refusé de communiquer sur cette affaire, déplorant que "les informations déjà publiées" dans la presse "mettent à mal les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité".Selon la même source proche du dossier, cette femme s'est rendu dimanche dans un commissariat du Val-de-Marne pour dénoncer des faits de viol. Elle n'a pas porté plainte.Le parquet de Créteil a ouvert une enquête puis a transféré la procédure à Nanterre, la ville de Boulogne-Billancourt où se seraient déroulés les faits se situant dans les Hauts-de-Seine.Contacté par l'AFP, le PSG n'a pas réagi immédiatement.Proche ami de Kylian MbappéAchraf Hakimi, né et élevé dans la banlieue de Madrid, aurait pu devenir international espagnol, mais il a fait le choix sportif du Maroc, le pays de ses parents, pour porter le maillot de l'équipe nationale.Ami très proche proche de Kylian Mbappé, il est presque jumeau de son coéquipier star au Paris SG, les deux hommes de 24 ans n'ayant même pas deux mois d'écart.Durant le Mondial au Qatar en novembre-décembre 2022, ils ont mis en scène leur amitié sur les réseaux sociaux, et la victoire de la France sur le Maroc en demi-finale n'a en rien altéré leur complicité.Fils d'une femme de ménage et d'un vendeur ambulant, tous deux Marocains et installés en Espagne depuis les années 1980, ce défenseur surdoué est né à Getafe, dans la banlieue sud de Madrid, dans le quartier de Las Margaritas.Parfait hispanophone, marié à une actrice espagnole (Hiba Abouk), il a débuté le football à Ofigevi, puis a vite rejoint le centre de formation du Real Madrid, là où il a fait toutes ses classes. Ensuite, il a brillé à Dortmund, à l'Inter Milan, avant de rejoindre le PSG.

